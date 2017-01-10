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10 Янв 2017 12:03 | Метки: Новости

Россия вошла в топ-5 стран с самыми развитыми кибервойсками

Россию включили в топ-5 стран с самыми развитыми специализированными подразделениями по кибербезопасности для военных или разведывательных целей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад Zecurion Analytics, которая занимается защитой данных от утечек. В последнее время российские кибервойска всё чаще привлекают для шпионажа, кибератак и информационных войн, включающих «различные средства воздействия на настроение и поведение населения стран». По словам собеседника газеты, на рынке информационной безопасности сегодня численность таких подразделений достигает порядка тысячи человек, а на их финансирование ежегодно тратится около $300 млн.

Директор по маркетингу компании Solar Security Валентин Крохин отмечает, что сейчас в государственных военных структурах России есть киберкомандования, но это не военные хакеры, а персонал, задействованный в защите инфраструктуры военных киберсистем, по крайней мере, официально. Кибератаки, шпионаж и информационные войны относятся к сфере деятельности технологической разведки, а значит, «не могут использовать военные бюджеты».

Самую сильную армию в киберпространстве, по мнению специалистов Zecurion Analytics, сегодня имеет США. Численность американских хакеров достигает 9 тысяч человек, государственное финансирование их деятельности – $7 млрд в год. Большие по численности отряды кибервоинов есть также у Китая, Великобритании и Южной Кореи.

Напомним, в течение 2016 года Россию несколько раз обвиняли в хакерских атаках на системы госструктур других стран, в том числе во взломе серверов Демократической партии и электронной почты политиков, чтобы повлиять на исход президентских выборов в США. 7 января американская разведка выпустила доклад о предвыборных атаках, в котором назвала их инициатором президента РФ Владимира Путина.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости

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