Россия вошла в десятку стран с самыми низкими ценами на бензин

Bloomberg включил Россию в десятку стран с самыми низкими ценами на бензин.

По данным Bloomberg, в России стоимость литра бензина составляет 0,72 доллара (45,2 рубля), а на бензин у россиян уходит около 2,2% зарплаты.

На первом месте рейтинга оказалась Венесуэла, где литр нефти стоит 0,01 доллара (0,63 рубля). Второе место занял Иран со стоимостью нефти 0,28 доллара за литр (17,55 рубля). Третью строчку в составленном агентством рейтинге занимает Кувейт, где литр нефти стоит 0,35 доллара (21,94 рубля).

В пятёрку вошли Нигерия (0,42 доллара) и Египет (0,43 доллара), на шестом месте оказалась Саудовская Аравия (0,54 доллара), а на седьмом — Малайзия (0,55 доллара), восьмую и девятую строчку заняли Индонезия и Арабские Эмираты (0,68 доллара).

Всего в рейтинг вошла 61 страна. Согласно данным рейтинга, дороже всего бензин в Гонконге, где его стоимость составляет 2,10 доллара (131,62 рубля).

Рейтинг Bloomberg составлен на основании средней стоимости бензина в стране и средней зарплаты граждан.

Напомним, в начале июня «Роснефть» анонсировала рост цен на топливо как минимум в полтора раза. В компании объяснили это отменой экспортной пошлины на нефть, которая произойдёт при налоговом манёвре, предусматривающем повышение НДПИ и снижение экспортных пошлин в нефтяной отрасли.