Россия рассматривает возможности денонсации Европейской конвенции прав человека

Власти России изучают возможности денонсации Европейской конвенции по правам человека и прекращения сотрудничества с ЕСПЧ, со ссылкой на источники в профильных ведомствах пишет РИА Новости.

«Российские власти изучают возможность денонсации Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и прекращения сотрудничества с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) в случае, если нынешняя линия суда, в результате которой появляются направленные против интересов России решения ЕСПЧ, не будет скорректирована», — сказали источники.

Они отметили, что возрастает политизация решений суда.

«Суд отказывается учитывать особенности российской правовой системы и нормы международного права и зачастую прибегает к практике "двойных стандартов"», — добавили собеседники агентства.

Ранее сообщалось, что судья назвал нереалистичным сценарий заморозки участия России в ЕСПЧ.