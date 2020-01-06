Россия проиграла Канаде в финале МЧМ по хоккею, но зрители «Матч ТВ» поздравили команду с победой

Вечером 5 января сборная России по хоккею проиграла команде Канады в финале молодёжного чемпионата мира со счётом 3:4. В это же время «Матч ТВ» показывал архивную запись финала МЧМ 2011 года, когда Россия выиграла у Канады 5:3. Зрители телеканала решили, что Россия победила.

Многие болельщики не знали, что вместо «Матч ТВ» в этот раз трансляцию финала в прямом эфире показал Первый канал. Поэтому, досмотрев матч, болельщики начали поздравлять сборную с победой в соцсетях, сообщает Meduza.

Среди тех, кто заблуждается, оказался и председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв, а также футболист Дмитрий Тарасов. Сборную в своём телеграм-канале поздравил и канал «Москва 24».

«Матч ТВ» смог запутать даже хоккеиста команды «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко, который играл против Канады в составе молодёжной сборной в 2011 году, пишет Meduza. Как написала в Instagram жена хоккеиста, он 10 минут смотрел трансляцию, пока не увидел на площадке самого себя.