Россия предоставит Сербии новый экспортный кредит на 172,5 млн евро

Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью РИА Новости сообщил, что Россия и Сербия работают над соглашением по экспортному кредиту на сумму 172,5 млн евро.

Это происходит в рамках договорённостей, которые были достигнуты 17 января во время визита президента России Владимира Путина в Белград. По словам российского посла, средства пойдут в том числе «для продолжения развития инфраструктуры Сербии, а также создания современного диспетчерского центра».

Сейчас холдинг РЖД выполняет контракт на строительство и реконструкцию железнодорожной инфраструктуры Сербии, его сумма составляет $941 млн. Из них $800 млн — экспортный кредит, предоставленный Россией.