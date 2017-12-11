Россия предложит запретить добычу полезных ископаемых на астероидах

Россия предложит ООН запретить разрабатывать в коммерческих целях ресурсы на космических объектах, включая астероиды, со ссылкой на МИД России пишут «Известия».

По словам источника издания, Москва предложит сделать обязательным для всех стран требование о «невозможности присвоения полезных ископаемых в космосе» в апреле 2018 года на заседании юридического комитета ООН по космосу. Второй секретарь правового департамента МИД России Ольга Волынская подчеркнула, что соглашение — это способ ввести «международно-правовой механизм» реализации Договора о космосе, в котором говорится, в частности, о недопустимости дискриминации и неприсвоении космических ресурсов.

В 2015 году США приняли закон, позволяющий американским компаниям добывать, владеть и продавать ресурсы космических тел, включая астероиды. В 2017 году похожие поправки были приняты в Люксембурге, аналогичные законы разрабатываются в Японии и ОАЭ.

В Роскосмосе заявили, что принятые в США и Люксембурге нормы идут вразрез с международным космическим правом.

«Если руководствоваться основными принципами международного сотрудничества, а это взаимоуважение, взаимная выгода, бесконфликтность, компромисс и верховенство права, то понятно: одностороннее решение вопроса отдельными государствами может привести к негативной ситуации», — заявили в пресс-службе ведомства.

Договор о сотрудничестве в космосе был подписан в 1967 году. В нём участвуют 107 стран, включая Россию и США, ещё 23 государства находятся в процессе ратификации соглашения.