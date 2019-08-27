Россия потратит более 6 млрд рублей на проведение четырёх матчей чемпионата Европы по футболу

На подготовку и проведение четырёх матчей чемпионата Европы по футболу, которые в 2020 году пройдут в Санкт-Петербурге, Россия потратит 6,3 млрд рублей. Соответствующая информация появилась 27 августа на федеральном портале нормативных правовых актов.

В смету входят транспортное обслуживание, медицинское обеспечение, продвижение мероприятия, культурная программа, подготовка площадок для публичного просмотра матчей и обеспечение безопасности во время подготовки и проведения мероприятия. Согласно документу, в 2019 году на эти цели будет выделено 708,7 млн рублей, а в 2020 году — 5,6 млрд рублей.

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Как сообщается на официальном сайте UEFA, в Санкт-Петербурге пройдут три матча группы B — 13, 17 и 22 июня. А 3 июля состоится первый матч четвертьфинала.