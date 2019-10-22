Россия потратит 1,6 трлн рублей на развитие цифровых технологий

На пленарном заседании форума «Открытые инновации» в Сколково Дмитрий Медведев заявил, что на ближайшие годы в бюджете РФ предусмотрено порядка 1,6 трлн рублей на развитие цифровых технологий.

«Цифровая трансформация стремительно формирует новую экономику. В индексе глобального развития у нас есть неплохие движения по инновационному потенциалу, чтобы реализовать этот потенциал, мы приняли программу цифровой экономики», — цитирует ТАСС главу кабинета министров.

Он также уточнил, что в ближайшее время эта программа пополнится ещё одним федеральным проектом под названием «Искусственный интеллект».