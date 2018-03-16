Россия поставит Ливану часть военной продукции бесплатно

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что Россия планирует осуществить часть поставок продукции военного назначения (ПВН) Ливану на безвозмездной основе, пишет «Коммерсантъ».

«С учётом ограниченных финансовых возможностей ливанской стороны вследствие неблагоприятной региональной экономической конъюнктуры и беспрецедентного наплыва беженцев из соседней Сирии принято решение осуществить часть поставок ПВН в рамках военно-технических связей на безвозмездной основе»,— заявил Богданов на международной конференции в поддержку ливанской армии и сил внутренней безопасности в Риме.

По словам Богданова, Россия и Ливан готовятся подписать новое соглашение о военном сотрудничестве.