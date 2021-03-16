Россия подарила партию вакцины «Спутник V» Вьетнаму

Россия безвозмездно отправила во Вьетнам партию вакцины «Спутник V», подарок в ходе командировки привёз секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев, со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет Life.

«Патрушев прибыл во Вьетнам для консультаций по безопасности. Тем же самолётом доставлена и безвозмездно передана партия вакцины от коронавируса "Спутник V"», — отмечает издание.

Вакцину будут использовать для привития населения Вьетнама, она была доставлена по поручению президента России Владимира Путина.

Стоит отметить, что жители регионов России жалуются на нехватку российской вакцины — в частности, 68-летней жительнице Екатеринбурга, записанной на вакцинацию за три недели до её проведения, отказали из-за отсутствия препарата в медицинских учреждениях, сообщали E1.ru родственники пенсионерки.