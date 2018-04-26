Россия отправила в Сирию дополнительные ЗРК «Панцирь»

Россия доставила в Сирию дополнительную партию зенитно-ракетных комплексов «Панцирь», со ссылкой на военно-дипломатический источник пишет «Коммерсантъ».

По словам собеседника газеты, ЗРК «Панцирь» прибыли в сирийский Тартус, где расположена база ВМФ России, «на прошлой неделе». Источник «Коммерсанта» предположил, что посол Сирии в России, заявивший накануне о поставке в страну комплексов С-300, имел в виду ЗРК «Панцирь». Ранее поставку С-300 в Сирию опровергли источники «Интерфакса» и ТАСС.

«Панцирь» — самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс с модификациями для наземного и морского базирования, предназначенный для ближнего прикрытия объектов, также может использоваться в составе ПВО большей дальности.

14 апреля США и их союзники нанесли ракетные удары по целям в Сирии в ответ на применение химического оружия правительственными войсками в провинции Восточная Гута. Власти Сирии и Россия отрицают как сам факт наличия у режима Башара Асада химического оружия, так и его применение в Восточной Гуте.

После ракетного удара Минобороны России сообщило, что сирийская система ПВО успешно перехватила большинство ракет, Пентагон это отрицает.

Ранее Минобороны заявило, что готово вернуться к обсуждению вопроса о поставках в Сирию С-300, категорически против которых выступает Израиль. Оборонное ведомство Израиля, в свою очередь, пообещало, что уничтожит сирийские С-300, если они будут нести угрозу военной авиации страны.