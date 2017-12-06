Россия остановила разработку «ядерного поезда» из-за нехватки средств

Разработка боевого железнодорожного комплекса нового поколения «Баргузин» не вошла в новую госпрограмму вооружения на 2018-2027 годы из-за недостатка финансирования, пишет «Коммерсантъ».

«На все ракетные программы для РВСН денег нет, пришлось временно пожертвовать "Баргузином" ради "Сармата" и РС-26 "Рубеж", включённых в новую госпрограмму», — сказал собеседник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам источника, разработка «Баргузина» прекращена с осени 2016 года, последней выполненной по нему работой стало бросковое испытание ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк.

О приостановке работы над «Баргузином» 2 декабря сообщила «Российская газета» со ссылкой на источники. Официально о заморозке проекта на неопределённый срок пока не объявлено. Возможной причиной отказа от разработки «Баргузина» источники «РГ» также называли нехватку финансирования.

Разработка боевого железнодорожного ракетного комплекса «Баргузин» началась в 2012 году, предполагалось, что это будет «ядерный поезд», способный нести шесть межконтинентальных баллистических ракет. Принять на вооружение «Баргузин» планировалось в 2020 году.

У СССР на вооружении стояло 12 «ядерных поездов» БЖРК «Молодец». В начале 2000-х годов все они были утилизированы.