Россия ограничивает железнодорожное сообщение с Китаем из-за распространения коронавируса

В ночь на 31 января железнодорожное сообщение между Россией и Китаем ограничат одним поездом Москва — Пекин и обратным рейсом, со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову пишет «Интерфакс». Кроме того, пешеходные и автомобильные границы с Китаем в Амурской и Еврейской автономной областях, а также в Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях, закрытые до 2 февраля, будут закрыты на более долгий срок.

При этом будет действовать режим, который позволит возвращать граждан РФ «с проведением соответствующих карантинных мероприятий и возможностью китайским гражданам покинуть территорию РФ», уточнила Голикова.

Решение об авиасообщении с Китаем примут в пятницу, 31 января. Ранее сообщалось, что с 27 января «Уральские авиалинии» уже не отправляют рейсы на остров Хайнань из Екатеринбурга и Тюмени. В среду, 29 января, авиакомпания отменила часть рейсов в Европу, на которых традиционно много туристов из Китая.

По последним данным, число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, количество заболевших — до 7711. Первый случай заражения зафиксирован в Тибете. Таким образом, заражённые коронавирусом теперь есть во всех регионах Китая.

Напомним, в конце декабря в китайском городе Ухань произошли первые случаи заражения новым типом вируса 2019-nCoV. По мнению китайских эпидемиологов, очагом распространения мог стать рынок морепродуктов в Ухане. Число заразившихся коронавирусом превысило 6 тысяч человек, погибло уже более 100 человек. Случаи заражения также зафиксированы в Австралии, Канаде, Германии Сингапуре, США, Таиланде, Южной Корее, Франции и Японии. В России подтверждённых случаев заражения коронавирусом пока не зафиксировано, однако с подозрением на заболевание госпитализированы жители Кемерова и Воронежа.