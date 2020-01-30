Число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек

По меньшей мере 170 человек в Китае умерли от нового коронавируса, число заражённых достигло 7771 человека, со ссылкой на государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР пишет РИА Новости.

Уточняется, что первый случай заражения зарегистрирован в Тибете — он был последним регионом страны, где ранее не фиксировали случаев заболевания.

Днём ранее официально сообщалось о 5974 заболевших и 132 умерших. За сутки власти получили информацию о 1737 новых случаях заболевания, а также зафиксировали 38 летальных исходов. За сутки из больниц были выписаны 124 человека.

Напомним, в конце декабря в китайском городе Ухань произошли первые случаи заражения новым типом вируса 2019-nCoV. По мнению китайских эпидемиологов, очагом распространения мог стать рынок морепродуктов в Ухане. Число заразившихся коронавирусом превысило 6 тысяч человек, погибло уже более 100 человек. Случаи заражения также зафиксированы в Австралии, Канаде, Германии Сингапуре, США, Таиланде, Южной Корее, Франции и Японии. В России подтверждённых случаев заражения коронавирусом пока не зафиксировано, однако с подозрением на заболевание госпитализированы жители Кемерова и Воронежа.