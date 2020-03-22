Россия ограничила авиасообщение со всеми странами мира

Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией, Японией, Таиландом, Вьетнамом и Индонезией. Как пишет РБК, ограничения вступят в силу в полночь 23 марта. Они не коснутся рейсов в Стамбул, Токио, Бангкок, Ханой и Денпасар с вылетом из Москвы.

Чартерные рейсы в страны, входящие в список, будут выполняться до полного вывоза российских граждан на родину и иностранных граждан в страну их гражданства.

Напомним, ранее Россия уже ограничила авиасообщение с Евросоюзом, Китаем, Ираном, США, Великобританией, ОАЭ и другими странами. Полный список можно посмотреть на сайте Росавиации.

Также известно, что «Аэрофлот» с конца марта отменяет регулярные рейсы в Индию, Финляндию, Швецию, Азербайджан, Хорватию, Болгарию и Грецию.