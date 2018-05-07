Россия может ограничить импорт из США в ответ на повышение пошлин на сталь

Подкомиссия Минэкономики по таможенно-тарифному, нетарифному регулированию и защитным мерам во внешней торговле обсудила возможность ограничения импорта из США в ответ на введение ввозных пошлин на сталь и алюминий, со ссылкой на информацию Минэкономики пишет «Коммерсантъ».

По данным ведомства, речь идёт об отдельных статьях импорта из США «в случае, если с американской стороной не будут достигнуты взаимоприемлемые договорённости о компенсациях».

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в 25% на импорт стали и в 10% на импорт алюминия в начале марта, однако позднее США отсрочили применение повышенных тарифов на импорт стали и алюминия в отношении стран Евросоюза, Канады и Мексики, продлив переговоры на месяц. В Брюсселе заявляли, что не готовы на уступки, так как считают меры защитой рынка под прикрытием национальной безопасности.