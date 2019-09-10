Россия и Украина готовят новый обмен заключёнными

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в эфире телеканала «Громадское» заявила, что Украина и Россия продолжают переговоры по новому обмену заключёнными или задержанными гражданами.

«Ведутся переговоры относительно последующих освобождений наших граждан, которые находятся в РФ и временно оккупированном Крыму», — сказала она.

На вопрос корреспондента о конкретных фамилиях Денисова ответила: «Если хочешь что-то сделать, то об этом надо молчать».

Напомним, 7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен пленными по формуле «35 на 35». В Украину вылетели режиссёр Олег Сенцов и экипажи кораблей, задержанных в Керченском проливе. В Россию вернулся журналист Кирилл Вышинский и задержанные СБУ в Донбассе ополченцы, полный список вернувшихся россиян не раскрывается.