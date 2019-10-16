Россия и ОАЭ подписали соглашения на 1,4 млрд долларов

В ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в Объединённые Арабские Эмираты Россия и ОАЭ подписали соглашения на общую сумму $1,4 млрд.

«Вложения делаются в нефтехимию, в транспорт, в медицину. Сегодня заключены новые сделки. Речь идёт о проектах на сумму порядка $1,4 млрд, и они охватывают самые разные отрасли», — цитирует ТАСС заявление Путина.

Путин отметил, что Москва приветствует инвестиции ОАЭ в российскую экономику. Также он напомнил, что ранее эмиратский фонд Mubadala стал одним из первых партнёров РФПИ. На сегодняшний день реализовано более 45 совместных проектов на сумму $2,3 млрд.