Россия и ЦАР подпишут соглашение о военном сотрудничестве

Россия и Центральноафриканская Республика (ЦАР) подпишут межправительственное соглашение о военном сотрудничестве, заявил «Инерфаксу» глава российского Минобороны Сергей Шойгу. В соглашении будет говориться о подготовке центральноафриканской армии, отметила министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра. По словам Койяра, армия страны «полностью деструктурирована» и нужно восстановить её боеспособность.

В России считают ЦАР перспективным партнёром в Африке, а активизация военных контактов отвечает интересам обеих стран, заявил Шойгу. По его словам, соглашение стороны подпишут в подмосковной Кубинке в первый день военно-технического форума «Армия-2018».

Весной 2018 года российский МИД сообщил, что Москва в январе — феврале безвозмездно отправила в ЦАР стрелковое оружие и боеприпасы, а также разместила там гражданских и военных инструкторов для подготовки местных военных. Это было сделано «в строгом соответствии с требованиями санкционного режима Совбеза ООН в отношении этой страны», говорилось в сообщении внешнеполитического ведомства.

СБ ООН ввёл эмбарго на поставки оружия в ЦАР после того, как в 2013 году мусульманская повстанческая коалиция «Селека» свергла христианского президента Франсуа Бозизе, в результате государство фактически распалось на территории, подконтрольные различным группировкам. СМИ ЦАР сообщают, что находящиеся в стране россияне занимаются также оказанием гуманитарной помощи населению.

Напомним, 30 июля в ЦАР убили российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, которые поехали туда собирать материал для расследования о российских частных военных компаниях.