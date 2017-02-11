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16 Фев 2017 13:13 | Метки: Спорт, футбол

Российские футбольные хулиганы пообещали сделать из ЧМ-2018 «фестиваль насилия»

Английские фанаты «с гарантией 100%» станут мишенью для российских футбольных хулиганов на ЧМ-2018, пишет The Guardian. Заявления прозвучат от лица хулиганов в документальном фильме, который выйдет на BBC2 вечером 16 февраля. В программе футбольные хулиганы пообещали, что для кого-то ЧМ-2018 «будет праздником футбола, а для кого-то – фестивалем насилия».

BBC2 покажет интервью с болельщиком московского «Спартака» Василием Степановым, известным как Вася Киллер, а также с одним из лидеров группировки Orel Butchers по имени Денис.

Он в сюжете BBC2 даёт английским фанатам совет, чтобы те «находились в окружении семьи или детей», передаёт The Guardian.

«Если вы будете со своим другом мужского пола, будьте готовы получить под зад ногой», – приводит газета слова фаната.

Напомним, во время Евро-2016 во Франции произошли столкновения российских и английских фанатов, после которых из страны выслали несколько десятков болельщиков сборной России. Нескольких россиян арестовали, двое из них – Сергей Горбачёв и Алексей Ерунов – получили 15 и 18 месяцев тюрьмы соответственно. Они вернулись в Москву в середине января 2017 года.

The Daily Mirror называла Васю Киллера одним из организаторов марсельских беспорядков. Степанов заявлял, что планирует подать на газету в суд из-за этой публикации. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Guardian

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