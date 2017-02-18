Российские федеральные СМИ стали меньше упоминать Трампа

Российские федеральные телеканалы с середины февраля стали меньше упоминать в эфире президента США Дональда Трампа. В начале февраля Первый канал, «Россия-1» и НТВ упоминали Трампа в разные дни от 23 до 61 раз, во вторую неделю месяца — до 36 раз в день, а после 14 февраля количество упоминаний снизилось до 6-12 в день, пишет «Дождь» со ссылкой на данные компания «Медиалогия».

Телеканал РБК проанализировал упоминания Трампа за три воскресенья месяца в эфире Первого канала, «России 1», «России 24», ТВ Центра, Пятого канала, НТВ, РБК-ТВ, Life и телеканала «Звезда». Если 5 февраля Трампа упомянули в общей сложности от 141 (по данным «Медиалогии») до 153 раз (по данным «Телемаркера»), то 12-го — уже 116 или 86 раз, а 19-го — всего 38 (35).

В эфире «Воскресного времени» (Первый канал), «Вестей недели» («Россия») и «Итогов недели» (НТВ), которые вышли в минувшее воскресенье, не было ни одного сюжета, который был бы посвящён ситуации в США и Дональду Трампу. Он упоминался лишь в контексте Мюнхенской конференции по безопасности.

Агентство Bloomberg 16 февраля сообщило, что администрация президента РФ потребовала от государственных СМИ выпускать поменьше «льстивых» материалов о президенте США Дональде Трампе. По данным агентства, это указание было вызвано опасениями, что политика Трампа в отношении России будет не такой дружественной, как предполагалось. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал эти сообщения «полной ерундой».

Агентство новостей «Между строк»