Российские чиновники прокомментировали карикатуру на крушение Ту-154

Провокационная карикатура французского журнала Charlie Hebdo на авиакатастрофу самолёта Минобороны над Чёрным морем вызвала широкий резонанс в ведомстве и в других властных структурах.

Наиболее жёстко о действиях фанцузских карикатуристов высказался официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

«Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих – не трогают. Даже обращать внимание на эту натужную гадость – унизительно для нормального человека», – сказал Игорь Конашенков, комментируя действия журнала.

Само изображение генерал назвал «мазнёй». По его словам, если «подобное» – это проявление подлинных «западных ценностей», то их обладатели и защитники обречены как минимум на одиночество.

Конашенков также заявил, что поведение россиян, которые не так давно позировали на селфи в майках «Je suis Charlie» (Я – Шарли) и в последнее время «как-то притихли», неудивительно.

Ранее французский журнал разместил рисунок, на котором изображён падающий самолёт, на фоне которого солист ансамбля имени Александрова издаёт долгий звук на одной ноте «а-а-а-а-а-а-а-а». Подпись к карикатуре гласит: «Репертуар хора Красной Армии расширяется».

Уполномоченный представитель Министерства иностранных дел по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов заявил, что данный рисунок свидетельствует о полной утрате человеческого достоинства.

«Кощунственными карикатурами на трагедию с Ту-154 сотрудники Charlie Hebdo окончательно вычеркнули себя не только из рядов журналистов, но и из числа цивилизованных людей», – написал дипломат в своём Facebook.

Депутат Госдумы Ирина Яровая посчитала публикацию карикатуры экстремизмом.

«Карикатура Charlie Hebdo вне человеческой морали и вне закона. Это экстремизм, который не имеет отношения к журналистике и творчеству», – приводит слова Яровой РИА Новости.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что редакционная политика журнала является аморальной и бесчеловечной.

«Французский журнал Charlie Hebdo в очередной раз продемонстрировал, что из себя на самом деле представляют западная "демократия и свобода слова"», – написал Кадыров в своём Instagram.

Напомним, Charlie Hebdo постоянно публикует карикатуры на различные события, происходящие в мире. Внимание малоизвестный ранее журнал привлёк после терактов в январе 2015 года, когда редакция подверглась нападению террористов.

Агентство новостей «Между строк»