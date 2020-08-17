Россельхознадзор предложил конфисковывать машины у водителей, которые ввозят санкционные товары

Россельхознадзор предлагает конфисковывать автомобили у водителей, которые ввозят в страну санкционные продукты, со ссылкой на главу ведомства Сергея Данкверта пишет РБК.

По его словам, предложение о введении ответственности для перевозчиков и водителей транспорта уже направлено в правительство.

«Подготовленность контрабандистов стала гораздо выше, и побороть это можно тогда, когда каждый перевозчик будет понимать, что, если он берётся везти незаконную продукцию, у него могут конфисковать машину и товары», — заявил Данкверт.

Глава ведомства отметил, что доказать, что перевозчик занимается поставками попавших под санкции товаров, сложно: предприниматели стараются объяснить, что запрещённые товары были произведены в странах, откуда разрешены поставки, меняют автомобильные номера, чтобы выдать ввезённый в Россию груз как перевозку из одного региона в другой, и используют схемы ложного транзита.

Сейчас практики конфискации автомобилей у поставщиков санкционной продукции нет: если задержанная машина перевозит продукцию без документов, а товары в ней подпадают под продовольственное эмбарго, груз разворачивают в страну прибытия.

Российское продовольственное эмбарго было введено в 2014 году в ответ на экономические санкции в отношении российских юридических и физических лиц. Ответные санкции вводились в три этапа, с 2014 года под них попала продукция из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии, с 2015 года в список вошли Исландия, Албания, Черногория и Лихтенштейн, а на следующий год — Украина.