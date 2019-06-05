Росреестр: Названия аэропортов в России останутся прежними

Российские аэропорты сохранят прежние названия после присвоения им имён исторических личностей, сообщается на сайте Росреестра.

«Использование имён выдающихся деятелей, присвоенных географическим объектам, осуществляется в просветительских, информационных и туристических целях, а также для обеспечения транспортного сообщения», — говорится в сообщении ведомства.

Росреестр добавит названия аэропортов в Государственный каталог географических названий (Госкаталог), чтобы сохранить их «единообразное и устойчивое употребление».

Напомним, в конце мая президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имён людей, «имеющих особые заслуги перед Отечеством»: в частности, московскому аэропорту Внуково присвоено имя авиаконструктора Андрея Туполева, Домодедово — имя учёного Михаила Ломоносова, Шереметьево — поэта Александра Пушкина. Аэропорт Екатеринбурга получил имя Акинфия Демидова, Владивостока — исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева, воронежский аэропорт — имя Петра Первого, калининградский — императрицы Елизаветы Петровны, краснодарский — Екатерины Второй, мурманский — Николая Второго.

В октябре 2018 года стартовал проект по отбору имён для российских аэропортов: до 30 ноября на сайте «Великиеимена.рф» проходило общенациональное голосование по выбору одной из трёх или четырёх фамилий для каждого аэропорта. Итоги подвели 4 декабря.