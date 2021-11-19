Росприроднадзор оштрафовал корпорацию «ВСМПО-Ависма» на 650 млн рублей за загрязнение почвы

Арбитражный суд Свердловской области взыскал с корпорации «ВСМПО-Ависма» 651,6 млн рублей за загрязнение почвы в пользу департамента Росприроднадзора по УРФО. Как пишет Znak.com, ссылаясь на картотеку арбитражных дел, иск удовлетворён в полном объёме.

По данным материалов дела, компания загрязнила участок земли, смежный с участком, принадлежащим Минобороны РФ, которое участвовало в деле как третье лицо и поддержало требования Росприроднадзора. «ВСМПО-Ависма» с требованиями не согласилась, предложив приобщить в качестве доказательств своей правоты фотоматериалы. Суд отказался приобщить фотографии к делу, пояснив, что достоверно невозможно установить, какое место на них изображено.

Подробности нарушения со стороны «ВСМПО-Ависма» в материале дела не указаны, но в реестре проверок Генпрокуратуры опубликованы документы проверки за 2019 год, когда были выявлены эти нарушения. В них сообщается, что на участке, который фигурирует в деле, компания разместила отходы производства, хотя он для этого не предназначен.

Также в описаниях нарушений уточняется вероятная площадь загрязнённого участка — 347,5 тысячи квадратных метров. Есть данные о том, что на территории располагалась часть шламонакопителя. Кроме того, проверка выявила, что корпорация ведёт деятельность по обработке и утилизации отходов титановой стружки III класса опасности при отсутствии лицензии на этот вид деятельности.

«Корпорация не согласна с решением суда и будет обжаловать его в апелляционном суде. Компания строго соблюдает требования законодательства в области охраны окружающей среды»,— отметили в компании «ВСМПО-Ависма».

В октябре 2021 года Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора выявило у корпорации четыре нарушения обязательных требований природоохранного законодательства. Три из них касаются охраны атмосферного воздуха, одно — охраны окружающей среды.