Росприроднадзор обвинил «Норникель» в новом эпизоде загрязнения в Норильске

Росприроднадзор выясняет обстоятельства очередного загрязнения в Норильске, которое произошло в районе трубопровода, принадлежащего «Норникелю». По нему прокачивается оборотная вода с рудника Комсомольский.

Как сообщила ТАСС глава ведомства Светлана Радионова, сейчас специалисты Росприроднадзора берут пробы на компонентный состав. Оценить нанесённый ущерб невозможно, так как на месте происшествия отсутствует плодородный слой почвы, она «убита».

«Но то, что эта почва давным-давно лишилась плодородного слоя, не значит, что на неё можно сливать что угодно. По заверению компании, это оборотная вода, но мы просто призываем компанию озадачиться», — сказал Радионова.

В пресс-службе корпорации сообщили, что в ходе планового комплексного осмотра системы гидротранспорта был обнаружен потенциально возможный аварийный участок, сейчас он заменён.

Напомним, 29 мая в Норильске произошёл разлив более 20 тысяч тонн дизельного топлива на проезжую часть подъездной дороги к ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания». Об аварии стало широко известно только 3 июня, когда о ней говорили на совещании у президента Владимира Путина. Росприроднадзор оценил ущерб экологии от техногенной катастрофы в 148,2 млрд рублей. В «Норникеле» заявили, что оспорят размер вреда, но обязуются ликвидировать последствия аварии за свой счёт.

12 июля произошла вторая авария, во время которой в Красноярском крае в районе посёлка Тухард при перекачке авиационного топлива произошла разгерметизация трубопровода, принадлежащего «Норильсктрансгазу» (входит в ГМК «Норникель»). В результате разлилось около 44,5 тонны авиационного топлива.