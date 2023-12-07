Росприроднадзор нашёл нарушения на ВГОКе

В Нижнем Тагиле специалисты Росприроднадзора провели проверку на Высокогорском горно-обогатительном комбинате. В ходе мероприятий была осмотрена территория предприятия и выполнены замеры промышленных выбросов (сточных и природных вод и отходов). По результатам проверки зафиксирован ряд нарушений в области охраны окружающей среды. В список нарушений вошли: выбросы в атмосферу незанормированных загрязняющих веществ, сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод с превышением норматива допустимого сброса, а также складирование отходов производства в неустановленных местах.

«Представителям ОАО “ВГОК” выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, должностное и юридическое лица будут привлечены к установленной законом административной ответственности», — отметили в ведомстве.

Напомним, что Высокогорский горно-обогатительный комбинат является крупным предприятием на территории Нижнего Тагила. В конце ноября этого года из-за экономической нерентабельности компания начала процедуру консервации шахты «Магнетитовая».