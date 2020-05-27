Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к отмене карантина

Москва готова не только к первому, но и ко второму этапу отмены карантинных ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса, со ссылкой на главу управления Роспотребнадзора по Москве Елену Андрееву пишет «Интерфакс».

«Если смотреть по трём показателям, то мы готовы к первому этапу и в принципе даже готовы ко второму», — заявила она.

Андреева рассчитывает, что в случае дальнейшего снижения числа выявленных заболевших COVID-19 в Москве заработают службы быта, а детям и пожилым людям разрешат прогулки.

Напомним, Роспотребнадзор рекомендует снимать введённые из-за коронавируса ограничения в три этапа. Открытие предприятий сферы услуг предусмотрено уже на первом этапе, по данным ведомства, к нему готовы более половины регионов России. Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе в период коронавируса для учреждений из разных сфер: салонов красоты, ателье, школ, химчисток, СТО.

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