Роспотребнадзор запретил школьникам использовать телефоны для учёбы

Роспотребнадзор запретил школьникам пользоваться телефонами в образовательных целях, однако разрешил использовать планшеты и ноутбуки.

Такие требования утвердили в новых санитарных правилах в сфере воспитания и обучения детей. Начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун рассказала, что в новых правилах уточняются требования к электронным средствам обучения. Так, для учёбы подходят планшеты, ноутбуки, моноблоки и интерактивные доски. В службе уточнили, что школьники могут брать с собой мобильные телефоны для общения и связи с родителями, передаёт РИА Новости.

Ответственный секретарь Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев поддержал запрет на использование смартфонов в учебном процессе. По его мнению, можно совсем запретить приносить телефоны в школу. Гусев обратил внимание, что ранее Валентина Матвиенко предложила устанавливать ящики, куда ученики могли бы складывать свои гаджеты перед уроками.

Гусев подчеркнул, что учебный процесс подразумевает перерывы между уроками, которые желательно не проводить за телефонами. По его словам, из-за смартфонов у детей сильно упала двигательная активность.