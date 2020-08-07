Роспотребнадзор запретил купаться во всех реках и озёрах Свердловской области

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора после очередного анализа проб воды пришли к выводу, что в Свердловской области нет ни одного водоёма или реки, в которых можно безопасно купаться, сообщает пресс-служба ведомства.

Санитарные врачи исследовали 83 водных объекта и 131 место, которое жители региона используют для купания, взяв 1 279 проб на микробиологические показатели, 306 проб на паразитологические показатели. По результатам исследования 51% проб не соответствует санитарно-химическим показателям, 10,93% — микробиологическим показателям, 3,6% проб — паразитологическим показателям.

На 3 августа только два водных объекта — озеро Щучье в Тавдинском округе и Восточный берег озера Шарташ — получили санитарно-эпидемиологические заключения, однако купаться в водоёмах всё равно нельзя. Вода в озере Щучье соответствует требованием СанПиН, но на озере не оборудован пляж, а качество воды в озере Шарташ не соответствует микробиологическим показателям, поскольку количество бактерий превышает норму в 2,4 раза.