Роспотребнадзор выпустил правила поездок на дачу во время пандемии коронавируса

Роспотребнадзор подготовил для населения рекомендации по профилактике коронавируса на майские праздники, сообщает пресс-служба ведомства.

В списке рекомендаций остались требования минимизировать выходы из дома, соблюдать социальную дистанцию, а также беречь родственников старше 60 лет и имеющих хронические заболевания.

Отдельные рекомендации Роспотребнадзор адресовал тем, кто решил всё-таки отправиться на дачу, несмотря на все предупреждения: передвигаться необходимо на такси или в своей машине, а если всё-таки поехали общественным транспортом — использовать маску, соблюдать социальную дистанцию, протирать руки антисептиком, не трогать лицо и ничего не есть по дороге.

Во время отдыха на даче рекомендуется избегать контактов с соседями по дачному участку и другими компаниями, соблюдать социальную дистанцию, тщательно мыть руки, а также опасаться клещей, сезон активности которых в этом году начался раньше.

Кроме того, не советуется употреблять алкоголь — он снижает способность организма противостоять инфекционным заболеваниям, включая коронавирус.

В Свердловской области, по данным оперативного штаба, за последние сутки подтвердилось ещё 90 случаев коронавирусной инфекции — новые случаи были выявлены в Екатеринбурге, Артёмовском, Полевском, Красноуфимске, Первоуральске, Ревде, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Арамиле. Кроме того, по одному случаю коронавирусной инфекции подтвердилось на базе «Остров сокровищ», где находятся вернувшиеся из-за границы, и в санатории «Обуховский», где находятся рабочие из Мурманска. Всего в регионе подтвердилось 629 случаев коронавируса.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».