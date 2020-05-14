Роспотребнадзор: В России остановлен рост числа заболеваний коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 14 мая заявила, что в России остановлен рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. По её словам, темп прироста числа новых случаев заражения незначителен уже на протяжении 11 дней.

«Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день. На сегодняшний, безусловно, да. 10 дней, уже 11 дней у нас нет дальнейшего прироста, прирост очень незначительный», — сказала Попова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» (цитата по ТАСС).