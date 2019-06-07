Роспотребнадзор: В Нижнем Тагиле зарегистрирован рост заболеваемости микроспорией и сальмонеллёзом

Нижний Тагил относится к неблагополучным территориям по заболеваемости сальмонеллёзом и микроспорией, сообщает Роспотребнадзор. Показатели заболеваемости сальмонеллёзом в благоприятные годы превышают среднеобластной уровень в 1,5 раза. В неблагополучные годы показатели увеличивались до 5–6 раз.

В 2018 году в Нижнем Тагиле сальмонеллёзом переболели 156 человек — 104 ребёнка и 52 взрослых. Это в 1,5 раза выше среднеобластного показателя за 2017 год. Наибольший уровень заболеваемости отмечен в Тагилстроевском районе, на втором месте — Дзержинский район, на третьем — Ленинский. По одному случаю заболевания зарегистрировано в сёлах Покровское и Уралец.

Также за прошлый год зарегистрировано 123 случая заболевания микроспорией, что на 9% выше среднего многолетнего уровня, но ниже показателя заболеваемости за 2017 год. Большинство случаев заболевания выявлено в Дзержинском районе. В основном это дети школьного и дошкольного возраста. За период с 1 мая по 20 мая 2019 года в Нижнем Тагиле уровень заболевания микроспорией вырос в 5 раз по сравнению с прошлым годом.

Чтобы избежать рисков заболеваний, Роспотребнадзор советует тагильчанам следить за сроками годности и условиями хранения продуктов, не забывать мыть руки перед едой, а также обрабатывать фрукты и овощи. Прививать домашних питомцев и избегать контакта с бездомными животными.