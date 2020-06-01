Роспотребнадзор уточнил рекомендации для ресторанов и кафе в условиях снятия ограничений по коронавирусу

Роспотребнадзор обновил рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях смягчения ограничений, введённых из-за коронавируса, сообщается на сайте ведомства.

Предприятиям общепита рекомендуется соблюдать дистанцию между столиками в ресторанах и кафе, контролировать состояние здоровья персонала и тщательно мыть посуду. Решение об открытии заведений общепита принимают региональные власти.

Для всех сотрудников ресторанов и кафе Роспотребнадзор рекомендует оставить «входной фильтр»: измерение температуры перед началом рабочего дня, проверку самочувствия работников, контроль за контактами с заболевшими. Также в числе обязательных мер — масочный режим, запас средств индивидуальной защиты (повторное использование одноразовых или увлажнившихся масок не допускается), дозаторы с антисептиками или антисептические салфетки на входе в заведение.

В помещении рекомендуется расставить столики на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга, не использовать посуду со сколами и трещинами, отбитыми краями, деформированной и повреждённой эмалью. Мыть посуду предлагается в современной посудомоечной машине с дезинфицирующим эффектом на максимальном температурном режиме или руками, но с обработкой дезинфицирующими средствами, а при поломке машины и отсутствии условий для мытья руками требуется организовать питание из пластиковой посуды.

Ранее, в апреле, Роспотребнадзор объявил, как должны работать рестораны и кафе на каждом этапе преодоления пандемии: после снятия режима самоизоляции могут открыться заведения площадью до 50 кв. метров, которые могут принимать не более десятка посетителей одновременно. 25 мая вице-мэр Москвы Владимир Ефимов сообщил, что в столице могут открыться летние веранды ресторанов и кафе.

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