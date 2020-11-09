Роспотребнадзор удалил данные с карты распространения коронавируса в Свердловской области 

С сайта управления Роспотребнадзора по Свердловской области удалены данные с карты заболеваемости коронавирусом с привязкой к местоположению, пишет 66.ru.

По словам разработчика стороннего телеграм-бота, предоставляющего данные о случаях заражения с геопривязкой, Александра Берсенёва, карта заболеваемости COVID-19 не обновлялась после 4 ноября, поэтому впервые за месяцы бот не смог разослать подписчикам статистику новых случаев.

«Соответственно, бот не может посчитать статистику и разослать оповещалки о новых случаях около вас. Надеюсь, что прекращение публикации данных носит временный, а не постоянный характер. Не болейте», — написал Берсенёв.

Отмечается, что с карты Роспотребнадзора пропали все данные — теперь там пусто, а при поиске конкретного адреса выскакивает «Сервер не смог обработать запрос».