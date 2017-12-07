Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости острым гепатитом А в России почти на 50%

Заболеваемость острым гепатитом А выросла в России на 47,7% за девять месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщает Роспотребнадзор.

«Заболеваемость острым гепатитом А в январе-октябре 2017 года составила 5,06 на 100 тысяч населения против 3,43 аналогичного периода 2016 года», — отмечает ведомство.

По данным Роспотребнадзора, высокие показатели заболеваемости, превышающие среднероссийский уровень более чем в полтора раза, зафиксированы в Удмуртии, Пермском крае, Пензенской, Новгородской, Ивановской, Иркутской, Архангельской, Калужской, Новосибирской, Калининградской, Костромской и Самарской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

В ведомстве напомнили, что гепатит А — это болезнь печени, вызываемая вирусом, который передаётся при употреблении загрязнённой воды или пищи, а также при контакте с инфицированным человеком.

По данным Роспотребнадзора, за девять месяцев 2017 года по сравнению с показателями прошлого года также в 2,2 раза выросла заболеваемость брюшным тифом, в 1,6 раза — энтеровирусными инфекциями и в 4,3 раза — корью. На 30,2% возросла заболеваемость острым вирусным гепатитом Е. В октябре Роспотребнадзор предупреждал о резком росте числа подтверждённых случаев гепатита А в 20 странах Европы. Ведомство отмечало, что с 1 июня 2016 года по 27 сентября 2017 года там зарегистрировали 2873 подобных случая.