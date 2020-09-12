Роспотребнадзор: Школа не вправе требовать от учеников ношения масок

Согласно новым санитарным правилам для образовательных организаций, разработанным в связи с пандемией коронавируса, школы не вправе требовать от учеников обязательного ношения масок. Об этом заявила начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун в интервью «Российской газете».

«Требования о том, что дети должны находиться в школе в масках, в этих правилах нет», — уточнила Шевкун.

По её словам, в том случае, если во время учебного процесса у ребёнка поднялась температура, его должны изолировать в отдельное школьное помещение и вызвать родителей. При этом без разрешения родственников увозить ученика в больницу нельзя.