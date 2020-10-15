Роспотребнадзор рекомендовал отстранять от работы непривитых врачей и учителей

Не привитых от инфекционных болезней врачей и учителей могут отстранять от работы, а также отказывать в приёме на работу, со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора пишет «Интерфакс».

«При ухудшении эпидемиологической ситуации по ряду инфекционных болезней (например, грипп, корь и др.), не привитые против данных нозологий сотрудники отстраняются от работы на период эпиднеблагополучия или обязаны быть привиты против них, в связи с возникшим высоким риском возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди населения»,— сообщили в пресс-службе.

При этом отмечается, что граждане имеют право на отказ от профилактических прививок, но обязательная иммунизация предусмотрена, в частности, для медицинских работников, работников образовательных организаций.

Ранее Минздрав сделал обязательной вакцинацию от гриппа для чиновников, сотрудников правоохранительных органов, пограничников, вахтовиков, соцработников. Также врачи и учителя должны обязательно прививаться от кори. В сентябре первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что учителей не обяжут прививаться от коронавируса.

В соответствии с национальным календарём профилактических прививок необходимо вакцинировать от гриппа не менее 60% численности населения страны, лиц, относящихся к группам риска.