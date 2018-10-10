Роспотребнадзор рассказал о не готовых к новому учебному году тагильских школах

Специалисты нижнетагильского Роспотребнадзора во время проведения плановых выездных проверок в сентябре выяснили, что школы № 41 и № 61 (Дзержинский район) не готовы к новому учебному году.

В школе № 61 были обнаружены нарушения санитарных норм и правил: не хватает приборов в туалетных для мальчиков, не оборудованы кабины личной гигиены для девочек. Кулер с питьевой водой установлен только в обеденном зале столовой. Отмечается также, что на территории школы недостаточно спортивно-игровых площадок и оборудования для занятий физкультурой. Не подготовлены к учебному году раздевалка для девочек при спортзале, кабинеты для проведения уроков ОБЖ и русского языка.

Не оборудована необходимая физкультурно-спортивная зона и на территории школы № 41. В шести кабинетах и туалетных необходимо делать ремонт.

«В туалетных не установлены писсуары для мальчиков. Отсутствуют кабины личной гигиены для девочек, а в умывальниках требуется ремонт системы водоснабжения. Питьевой режим организован только в обеденном зале столовой на первом этаже, на других этажах здания школы общедоступные питьевые точки отсутствуют. Параметры микроклимата в учебных кабинетах по показателю "относительная влажность воздуха" и "температура воздуха" не соответствуют гигиеническим нормативам», — говорится в отчёте Роспотребнадзора об итогах проверки школы № 41.

По результатам выявленных нарушений в отношении юридических и должностных лиц двух школ были приняты меры административного воздействия.

Напомним, в школе № 55 в Дзержинском районе учебный процесс в этом году оказался и вовсе сорван. В результате проливных дождей в середине августа были затоплены третий и второй этажи учреждения. При этом ранее школа прошла приёмку к новому учебному году. Дзержинская районная прокуратура направила в суд иск с требованием обязать образовательное учреждение произвести капитальный ремонт кровли и выполнить предписание по системе отопления до 31 октября 2018 года, а администрации города — профинансировать эти работы.