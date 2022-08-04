Роспотребнадзор проверит столовую в здании мэрии Нижнего Тагила, которую атаковали тараканы

В Роспотребнадзоре по Свердловской области вынесли предостережение владельцу столовой в здании администрации Нижнего Тагила о недопустимости нарушения обязательных требований после нашествия тараканов. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Специалисты Нижнетагильского отдела Управления Роспотребнадзора оперативно отреагировали на сообщения в социальных сетях и СМИ о тараканах в столовой мэрии города Нижнего Тагила. Организатором питания в городской администрации является ИП Юрк Н. В. Предпринимателю направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», — говорится в сообщении.

Напомним, посетители столовой, находящейся в столовой на Пархоменко, 1а, пожаловались в соцсетях на тараканов, которые буквально оккупировали помещение.