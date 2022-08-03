«Персонал на живность реагирует нормально». Тараканы атаковали столовую в администрации Нижнего Тагила

Посетители столовой, расположенной в здании администрации Нижнего Тагила на Пархоменко, 1а, пожаловались на нашествие тараканов. Тагильчанка Анна Селезнёва в паблике во «ВКонтакте» «Чёрный список Тагила» опубликовала пост с фотографиями, на которых видно, как насекомые бегают на раздаточной линии и в зале, ползают по столам и стульям. Женщина уточнила, что не первый раз замечает здесь шестилапых гостей.

«Персонал на живность реагирует нормально, видимо, привыкли к такому близкому соседству. Работники администрации тоже не удивляются кишащим в столовой тараканам, без паники пересаживаются за соседний пустой столик. Терпеть можно сколько угодно, но сегодня они превзошли сами себя! Тараканы на столах, стульях, у еды! Куда только смотрит Роспотребнадзор!» — поделилась в своём посте Анна Селезнёва.



Отметим, ровно год назад редакторы АН «Между строк» посещали статусную «мэрскую» столовую на Пархоменко, 1а в рамках спецпроекта #МСнаобеде, но тогда посторонних «клиентов» замечено не было.