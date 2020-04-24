Роспотребнадзор прогнозирует пик заболеваемости коронавирусом после майских праздников

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может наступить после майских праздников, а после этого ежедневный прирост пойдёт на спад, заявил в интервью «Медицинскому вестнику» директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

По его словам, вторая волна заражения прогнозируется в России во время сезонной заболеваемости респираторными инфекциями, но число заболевших будет ниже, потому что у части населения будут антитела к коронавирусу.

«Поэтому говорить о значительном количестве тяжёлых случаев течения заболевания в данный период вряд ли придётся, поскольку именно начало любой эпидемии всегда наиболее ярко выраженное и тяжёлое», — рассказал Акимкин.

Он также отметил, что со временем будут делать всё больше тестов, благодаря этому будут обнаруживать больше заболевших людей, у которых нет явно выраженных симптомов, и их будут изолировать.

За последние сутки в России подтверждено 5849 случаев новой коронавирусной инфекции в 82 регионах, из них 2697 (46,1%) выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 68 622 заболевших в 85 регионах.

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