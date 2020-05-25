Роспотребнадзор призвал отказаться от алкоголя в условиях пандемии

Роспотребнадзор призвал население России на время пандемии постараться минимизировать употребление спиртных напитков, пишут «Известия».

Как отметили в ведомстве, крепкие алкогольные напитки не убивают коронавирус в организме, а, напротив, негативно влияют на иммунную систему, поэтому употреблять их нежелательно. В Роспотребнадзоре также заявили, что страх и дезинформация привели к появлению мифа о том, что спиртное может убить коронавирус.

«Алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья. Следовательно, людям необходимо сводить к минимуму употребление алкоголя в любых ситуациях, а в особенности в условиях пандемии COVID-19», ― говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора напомнили, что употребление алкоголя приводит к смерти 3 млн человек ежегодно.

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