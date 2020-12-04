Роспотребнадзор пообещал выдавать результат теста на коронавирус через 24 часа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1» заявила, что Роспотребнадзор ставит задачу сократить время выдачи результатов тестов на коронавирус до 24 часов. На данный момент медучреждения не справляются даже с требованием выдать результаты тестов за 48 часов.

На задержки сроков пожаловался каждый восьмой россиянин из обратившихся на горячую линию по коронавирусу. Попова отметила, что нужно разобраться, почему это произошло, и если есть ответственные, то привлечь их к должной административной ответственности.

«Ещё не всё хорошо. Есть ещё, к сожалению, не так мало — 12% всех обращений связано с нарушением срока выдачи результата. Здесь ещё, конечно, нужно работать, и не только над тем, чтобы достичь этих 48 часов, но чтобы этот срок был ещё меньше», — рассказала Попова.

Задачу сократить срок выдачи результатов поставил президент России Владимир Путин.