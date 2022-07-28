Роспотребнадзор помог жителю посёлка Свободный вернуть деньги за билет на несостоявшийся концерт Ани Лорак в Нижнем Тагиле

В феврале 2020 года житель посёлка Свободный приобрёл онлайн два билета на концерт украинской певицы Ани Лорак общей стоимостью 5880 рублей с учётом сервисного сбора. Артистка должна была выступить в Нижнем Тагиле 21 марта 2020 года в СОК «Металлург-форум», но из-за пандемии коронавируса концерт не состоялся. Организатор мероприятия не вернул деньги за билеты мужчине, поэтому свердловчанин обратился за помощью в Нижнетагильский отдел Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства отметили, что организатор обязан выплатить деньги за билет, а в случае отказа добровольно вернуть средства, потребитель имеет право обратиться в суд и подать иск.

«18 июля 2022 года мировой судья Верхнесалдинского судебного района Свердловской области одобрил исковые требования и взыскал с организатора компенсацию причинённого морального вреда и штраф в размере 50% от суммы, присуждённой судом в пользу потребителя, — всего около 15 тысяч рублей. Решение в законную силу пока не вступило», — сообщают в Роспотребнадзоре.

На сегодняшний день в Нижнетагильском территориальном отделе Роспотребнадзора находится ещё одна жалоба на невозврат денежных средств за отменённый концерт Ани Лорак.

Специалисты по защите прав потребителей предлагают гражданам, столкнувшимся с аналогичной ситуацией, обратиться в Нижнетагильский территориальный отдел управления Роспотребнадзора с имеющимися документами (билетами, чеками, онлайн-подтверждениями о приобретении билетов и др.) по адресу: улица Октябрьской Революции, 86, телефон: 8 (3435) 25-59-73.