Ани Лорак отменила концерт в Нижнем Тагиле из-за коронавируса

В Нижнем Тагиле не состоится концерт Ани Лорак, который должен был пройти в субботу, 21 марта. Об этом артистка сообщила в своём Instagram. Причина отмены гастролей — эпидемия коронавируса.

«Дорогие друзья, в связи с эпидемией коронавируса и следуя решениям городских властей об ограничении массовых мероприятий, мы вынуждены отменить концерты тура "The Best", запланированные на март 2020 года, чтобы не подвергать рискам жизнь и здоровье тысяч зрителей. По вопросу возврата билетов обращайтесь в места покупки. Берегите себя, своих близких, и до скорой встречи», — обратилась Лорак к своим поклонникам.