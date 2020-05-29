Роспотребнадзор подготовил рекомендации по открытию храмов при снятии ограничений по коронавирусу

Роспотребнадзор подготовил рекомендации поэтапного открытия храмов, мечетей, синагог и других мест богослужения, пишет «Интерфакс». Точные сроки возобновления работы храмов не уточняются.

По мнению представителей Роспотребнадзора, следует ограничить участие в богослужениях людей старше 65 лет либо с хроническими болезнями, необходимо носить маски и соблюдать дистанцию 1,5 метра, а также соблюдать иные санитарные меры — регулярное проветривание, антисептическая обработка рук при входе и другие.

Кроме того, в то время, когда богослужение не проводится, предлагается ограничить число лиц, одновременно присутствующих в храме: не более двух человек для храмов площадью до 100 кв. метров, пять человек для храмов площадью от 100 до 400 кв. метров и 10 человек для храмов площадью свыше 400 кв. метров.

На первом этапе снятия ограничений в храмах площадью не более 400 кв. м рекомендуется совершать богослужения внутри храма в присутствии не более одного человека на 4 кв. м, в храмах площадью более 400 кв. м допустимо одновременное нахождение до 100 человек. При переходе ко второму этапу снятия ограничительных мер в храмах площадью не более 800 кв. м может находиться один человек на 4 кв. м, площадью более 800 кв. м — до 200 человек. На третьем этапе число людей в храмах не ограничивается.