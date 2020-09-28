Роспотребнадзор назвал сроки выхода России на плато по коронавирусу

Россия может выйти на плато по коронавирусу в октябре, заявил РИА Новости советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Виктор Малеев.

По его мнению, это произойдёт после того, как число выявления новых случаев ещё немного увеличится.

«Я думаю, что сейчас заболеваемость ещё немного вырастет и мы подойдём к плато, а потом начнётся постепенное снижение, пик вряд ли будет. Скорее всего, плато будет в начале октября, а дальше потихоньку начнётся снижение», — сказал Малеев.

По его словам, дополнительные новые ограничения сейчас не требуются, при этом есть рекомендации вроде перехода на «удалёнку» и самоизоляции для пожилых людей. Он также отметил необходимость соблюдения мер профилактики заболевания.

«Я думаю, что усилят штрафы за нарушение правил профилактики, как, например, за отсутствие масок в общественных местах. Вероятно, будет вводиться единичный карантин в классах, какие-то такие меры будут», — сказал Малеев.

Он напомнил, что Роспотребнадзор разработал около 400 методических рекомендаций, которые учитывают рост заболеваемости. Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболеваемости коронавирусом в России связан с тем, что граждане не соблюдают меры профилактики. По словам Поповой, дополнительные риски связаны с наступлением осени и сезона острых респираторных вирусных инфекций.

Рост числа случаев коронавируса в России начался с последних чисел августа. По данным оперштаба на 28 сентября, за сутки коронавирус обнаружили у 8135 человек. Последний раз более 8 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции в России выявляли 16 июня.