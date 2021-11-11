Роспотребнадзор Краснодарского края ввёл обязательную вакцинацию для пожилых людей  

В Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию для людей с хроническими заболеваниями и старше 60 лет. Соответствующее постановление сегодня подписал главный санитарный врач региона Мария Потёмкина.

Ситуация с коронавирусом в крае неблагополучная. На 11 ноября зарегистрировано 84 907 случаев COVID-19. За последние две недели количество заболевших увеличилось на 16,7%, среди них 28,5% людей пенсионного возраста.

Обязательную вакцинацию должны пройти следующие категории граждан: лица в возрасте 60 лет и старше; работники организаций соцобслуживания и МФЦ; лица, проживающие в организации соцобслуживания; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолёгочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением.

Отказом от вакцинации является наличие противопоказаний. Также в постановлении сообщается, что привиться первым компонентом вакцины нужно до 13 декабря 2021 года, вторым — до 13 января 2022 года. Для предприятий количество привитых должно составлять не менее 80% от общей численности сотрудников.