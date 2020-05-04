Роспотребнадзор исключил скорое завершение распространения коронавируса

Распространение коронавирусной инфекции не может полностью прекратиться на сегодняшний день, сообщила в интервью «России 24» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, риски возникновения новых очагов заражения всё ещё сохраняются.

«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна. Всё равно общение то или иное есть, риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов в стране. Поэтому мы учимся жить по-новому, мы учимся жить в условиях, когда вирус есть», — сказала Попова.

По её словам, «нам придётся жить в условиях некоторого "баланса", соблюдать все меры предосторожности» до тех пор, пока не появится лекарство или вакцина, которая позволит снять ограничения.

Напомним, ограничения из-за коронавируса действуют в России до 11 мая, после этого будут приниматься решения о поэтапном снятии запретов в зависимости от ситуации. Роспотребнадзор при этом допустил усиление ограничений в случае нарушения режима самоизоляции.

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